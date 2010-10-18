Суд продолжит разбирательство по делу ИМТП и «Укртрансконтейнера»

15 октября коллегия Одесского апелляционного хозяйственного суда начала слушание дела по апелляционной жалобе прокуратуры Одесской области, Минтранссвязи и ГП «Ильичевский морской торговый порт» на решение Хозяйственного суда Одесской области от 30 августа текущего года, которым упразднено судебное решение относительно законности расторжения договора совместной деятельности между ИМТП и ЧП «Укртрансконтейнер» (УТК).

Как передает корреспондент УНИАН, заслушав позиции сторон, судебная коллегия постановила решение продолжить разбирательство по делу 18 октября.

Как заявил в суде представитель ИМТП Андрей ЛЕБЕДЕВ, юридическая служба ГП ИМТП «считает необоснованным требование ЧП «Укртрансконтейнер» возобновить действие договора с портом, который был расторгнут на законных основаниях, что подтверждено соответствующим решением Верховного Суда Украины от 3 ноября 2009 года».

А.ЛЕБЕДЕВ также подверг сомнению законность решения судьи Хозяйственного суда Одесской области от 30 августа 2010 года.

Представитель Минтрансвязи Украины Сергей КИРИЧ и представитель прокуратуры Одесской области Екатерина БУДЗУЛ-ЛАВРЕНЮК поддержали правовую позицию, заявленную в суде ГП ИМТП. В частности, С.КИРИЧ акцентировал, что обусловленный договорными обязательствами «контейнерный терминал ответчиком не был построен в полном объеме, а оборудование, переданное УТК, использовалось неэффективно».

В свою очередь, адвокаты УТК Александр ПОДПРУГИН, Артем ВОЛКОВ и Георгий МАКЕДОНСКИЙ отрицали факты невыполнения договорных обязательств со стороны ЧП «Укртрансконтейнер».

В частности, А.МАКЕДОНСКИЙ пояснил суду, что законность требования ответчика возобновить деятельность УТА в ГП ИМТП подтверждается тем, что «после расторжения договора в мае 2009 года налоговые отчисления порта от деятельности контейнерного терминала снизились в несколько раз». По его мнению, это является «вновь открывшимися обстоятельствами» и свидетельствует, что «совместная деятельность была эффективной». Он также добавил, что ИМТП «должен компенсировать затраты предприятия на инвестиционную деятельность». Представитель ответчика А.ВОЛКОВ подчеркнул, что «единым подходом, позволяющим определить качество работы терминала является его пропускная способность. В договоре были указаны четкие показатели по ТЭО, и УТК их выполняло».

Как сообщал УНИАН, ИМТП 10 сентября т.г. подал апелляцию в Апелляционный Хозяйственный суд Одесской области на решение Хозяйственного суда Одесской области от 30 августа т.г., которым было упразднено решение относительно разрыва договора совместной деятельности между ИМТП и ЧП «Укртранконтейнер».

Кроме того, профсоюз, как уполномоченный трудового коллектива, подал, в том числе, ходатайство о присоединении к указанному делу в качестве третьего лица на стороне порта, которое не заявляет самостоятельных требований.

Как считают в профсоюзе, 30 августа суд незаконно принял решение, поскольку основанием для решения стала статья в газете.

Напомним, с 1 июля 2009 г. УТК остановило хоздеятельность в ИМТП.

Верховный суд Украины (ВСУ) 3 ноября 2009 г. удовлетворил кассационные жалобы Генпрокуратуры, Минтранссвязи и руководства Ильичевского морского торгового порта и признал недействительным договор о совместной деятельности между портом и ЧП «Укртрансконтейнер». ВСУ оставил в силе решение Хозяйственного суда Одесской области от 12 мая 2009 года о расторжении договора о совместной деятельности.

Справка УНИАН. Основными нарушениями, которые вменяют УТК, являются несвоевременное внесение ЧП «Укртрансконтейнер» своего взноса и, как следствие, несоблюдение плановых показателей развития контейнерного терминала, внесение взноса не в той валюте, которая предусматривалась договором, самовольный захват и использование имущества, которое в совместную деятельность не передавалось, финансирование собственных расходов за счет средств совместной деятельности, отказ предприятия компенсировать порту расходы, связанные с общей совместной деятельностью.

Договор о совместной деятельности между портом и «Укртрансконтейнером» был подписан в июне 2005 года.