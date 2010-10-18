На переезде ДЖД автомобиль совершил наезд на светофор

17 октября 2010 года в 4.30 на перегоне Артемовск-2-Курдюмовка на переезде без дежурного 490 км водитель автомобиля «Москвич» не справился с управлением, съехал с проезжей части, совершил наезд на светофор данного переезда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», данное событие привело к задержке шести пригородных и грузовых поездов в среднем на 1 час 12 минут.

В частности, в результате инцидента произошло повреждение устройств переездной сигнализации (мачты светофора, фундамента, светодиодной головки, переездного звонка).

Из-за повреждения устройств была выведена из строя сигнализация поездных светофоров автоблокировки, которая является заградительной по отношению к переезду.

Ущерб Донецкой железной превысил 27 тыс. грн.

При расследовании обстоятельств транспортного происшествия совместно с представителями ГАИ установлено, что переездная сигнализация находилась в исправном состоянии, дорожное покрытие и дорожная разметка отвечали необходимым требованиям.

Железнодорожники в очередной раз напоминают, что только строгое соблюдение водителями автотранспорта правил дорожного движения является залогом полной безопасности при пересечении переезда.

Справка УНИАН. С начала 2010 года на переездах Донецкой железной зафиксировано 9 дорожно-транспортных происшествий. Пострадали четыре человека, из них трое погибли. Во всех инцидентах, согласно выводам ГАИ, вины Донецкой железной дороги не было. Причина ДТП – грубое нарушение водителями правил пересечения переезда: игнорирование звуковых и световых сигналов, объезд шлагбаумов.