Цех в Ровенской обл. обеспечит Украину гранитной брусчаткой

Цех по изготовлению гранитной брусчатки, которую используют для реконструкции железнодорожных платформ и вокзалов, открыт вблизи поселка Клесов Сарненского района Ровенской области, передает корреспондент УНИАН.

В церемонии открытия принял участие генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

Цех расположен на территории Клесовского карьероуправления, которое является структурным подразделением Государственного предприятия «Управление промышленных предприятий государственной администрации железнодорожного транспорта Украины». Гранитный карьер не работал 5 лет. «Укрзализныця» вложила в его восстановление 4 миллиона гривен. В настоящее время имеется достаточно много заказов на гранитную продукцию из Польши, Германии, Российской Федерации.

По словам М. КОСТЮКА, брусчатку в первую очередь будут использовать для обустройства отечественных железнодорожных вокзалов и платформ. Ведь, готовя вокзалы страны к Евро-2012, железнодорожники столкнулись с потребностью в современных и качественных материалах для реконструкции платформ для посадки и высадки пассажиров. С пуском нового производства проблема будет снята, сказал гендиректор «Укрзализныци».

Как отметил на торжественном открытии цеха председатель Ровенской облгосадминистрации Василий БЕРТАШ, кроме того, будет создано до 60 новых рабочих мест, что очень важно для местного населения, которое особенно страдает от безработицы.