Гостаможслужба прекращает деятельность 4 таможенных органов

С целью оптимизации структуры таможенных органов, размещенных на территории Днепропетровской, Закарпатской и Одесской областей, прекращают действие четыре таможенных органа – Криворожская таможня путем присоединения к Днепропетровской, Виноградовская путем присоединения к Чопской таможне, а также Днестровская и Измаилская путем присоединения к Южной таможне.

Это предусмотрено приказом государственной таможенной службы Украины от 14 октября 2010 года №1218, текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

Процедуры по прекращению деятельности органов таможни будут длиться с 19 по 22 октября.