Гостаможслужба прекращает деятельность 4 таможенных органов
17:37, 18 октября 2010Транспорт/Связь
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С целью оптимизации структуры таможенных органов, размещенных на территории Днепропетровской, Закарпатской и Одесской областей, прекращают действие четыре таможенных органа – Криворожская таможня путем присоединения к Днепропетровской, Виноградовская путем присоединения к Чопской таможне, а также Днестровская и Измаилская путем присоединения к Южной таможне.
Это предусмотрено приказом государственной таможенной службы Украины от 14 октября 2010 года №1218, текст которого имеется в распоряжении УНИАН.
Процедуры по прекращению деятельности органов таможни будут длиться с 19 по 22 октября.
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