«Укрзализныця» назначила новый поезд Днепропетровск-Харьков

По желанию пассажиров и для улучшения сервиса междугородных пассажирских перевозок железнодорожники назначили новый скорый поезд № 174/173 Днепропетровск-Харьков. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, начиная с 3 ноября и до введения нового графика движения (до конца мая 2011 г.) поезд № 174/173 будет курсировать ежедневно, кроме вторника. Время отправления из Днепропетровска в 23.58, прибытие в Харьков в 4.30, время следования - 4 часа 32 минуты. Отправление из Харькова в 12.04, прибытие в Днепропетровск в 16.35, время в пути - 4 часа 31 минута.

В составе поезда планируется 6 вагонов. Все вагоны оборудованы удобными креслами для сидения и кондиционерами.