В Полтавской обл. пассажироперевозки сократились на 16,9%

В Полтавской области объем перевозки пассажиров в январе-сентябре 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, сократился на 16,9% – до 91,6 млн. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.

Согласно сообщению, за отчетный период пассажирская транспортная работа выполнена в объеме 2507,8 млн. пасс./км, что на 10% меньше, чем в январе-сентябре 2009 года.

Железнодорожным транспортом за январь-сентябрь 2010 года отправлено 11,9 млн. пассажиров, что на 1,5% меньше, чем за январь-сентябрь 2009 года.

Услугами пассажирского автомобильного транспорта (с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 55,4 млн. пассажиров, что на 22,4% меньше объемов перевозок пассажиров в январе-сентябре 2009 года. Перевозка пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшилась на 25,9%.

За январь-сентябрь 2010 года городским электротранспортом (троллейбус) перевезено 24,3 млн. пассажиров, что на 9,5% меньше по сравнению с январем-сентябрем 2009 года.