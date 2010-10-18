В Полтавской обл. грузоперевозки выросли на 6,5%

В Полтавской области объем перевозки грузов в январе-сентябре 2010 года по сравнению с соответствующим периодом 2009 года увеличился на 6,5% – до 18,7 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.

Согласно сообщению, за отчетный период грузооборот вырос на 18,8% и составил 5819,8 млн. т/км.

Грузооборот автомобильного и железнодорожного транспорта увеличился соответственно

на 25,5% и 17,4%.

Отправка грузов железнодорожным транспортом по сравнению с январем-сентябрем 2009 года выросла на 4,6%. Отправка черных металлов увеличилась на 70,4%, лома черных металлов - на 52%, нефти и нефтепродуктов - на 22,4%, руды - на 6,4%, строительных материалов - на 20,5%. Отправление зерна и продуктов помола снизилось на 39,3%.

Предприятиями автомобильного транспорта за январь-сентябрь 2010 года перевезено 3173,8 тыс. т грузов, что на 12,8% больше, чем за январь-сентябрь 2009 года, и выполнен грузооборот в объеме 918,1 млн. т/км - на 25,5% больше.

Объем обработки грузов в речных портах и причалах за январь-сентябрь 2010 года увеличился в 2,8 раза и составил 671,5 тыс. т. Количество обслуженных судов увеличилось в 2,6 раза – до 564 единиц.