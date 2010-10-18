К Евро-2012 планируется ремонт полуторакилометровой зоны вокруг «Олимпийского»

К проведению в Киеве чемпионата Европы по футболу 2012 года будет осуществлен капитальный ремонт дорожной инфраструктуры в 1,5-километровой зоне вокруг НСК «Олимпийский».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе столичной горгосадминистрации со ссылкой на КК «Киевавтодор».

По информации корпорации, до 2012 года планируется отремонтировать 224 тыс. кв. м улично-дорожного хозяйства города в пределах 1,5 км зоны вокруг главной спортивной арены столицы НСК «Олимпийский». Работы по капитальному ремонту в 1,5 км зоне будут выполнены на общей площади 136,1 тыс. кв. г. В частности, капитально модернизируют бульвар Л.Украинки (общей площадью 58,2 тыс. кв. м), ул. Физкультуры (общей площадью 10,4 тыс. кв. м) и ул. Красноармейскую (общей площадью 67,5 тыс. кв. м).

Вместе с тем работы по текущему ремонту в 1,5 км зоне планируется выполнить на ул. Терещенковской, бульв. Т.Шевченко, ул. Бассейной, ул. Пушкинской, ул. Щорса, ул. Лабораторной, ул. Летней, ул. А. Барбюса, ул. Предславинский, ул. Федорова, ул. Димитрова, ул. Госпитальной, в переулке Лабораторном.

Кроме того, по информации «Киевавтодора”, предусмотрено выполнить ремонт 53 объектов по маршрутам движения гостей и участников финальной части Евро-2012 общей площадью 2072,8 тыс. кв. м.