В Кировоградской области за 9 месяцев грузоперевозки увеличились на 10% - до 6,9 млн. тонн

В январе-сентябре этого года транспортными предприятиями Кировоградской области перевезено 6,869 млн. тонн грузов, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Грузооборот в области увеличился на 5,4% и составил 18,5 млн. ткм.

Железной дорогой в январе-сентябре транспортировано 4,6 млн. тонн грузов, что на 11,2% больше показателя января-сентября 2009 года. Увеличилось отправление основных номенклатурных групп грузов: нефти и нефтепродуктов (в 3,8 раза), лесных материалов (на 42,2%), черных металлов (на 32,8%), строительных грузов (на 7,7%). В то же время сократились перевозки каменного угля (на 58,9%), зерна и продуктов помола (на 16,2%), отходов черных металлов (на 3,6%).

Грузооборот железнодорожного транспорта в январе-сентябре 2010 года составил 18,1 млн. ткм, что на 5,5% больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

Предприятиями автомобильного транспорта в январе-сентябре перевезено 2,3 млн. тонн грузов, что на 8% больше по сравнению с январем-сентябрем 2009 года. Грузооборот сократился на 1,5% - до 376 млн. ткм.

Предприятиями авиационного транспорта за 9 месяцев перевезено 5,3 тыс. тонн грузов, что на 21,7% больше чем за 9 месяцев 2009 года. Грузооборот сократился на 23,9% и составил 2,4 млн. ткм.