ОЖД наладила работу всех находящихся на ее балансе 485 котельных

Одесская железная дорога (ОЖД) наладила работу всех 485 котельных, находящихся на балансе магистрали. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОЖД.

Согласно сообщению, из них две обеспечивают теплом жилищный фонд.

Также железнодорожники отремонтировали более 30 тыс. кв. м кровли, что составляет 95,8% от запланированного, утеплили окна и двери и привели в порядок сети водоснабжения и канализации. В полном объеме работники железной обеспечены теплой спецодеждой.

Как отмечается в сообщении, подготовка Одесской железной к осенне-зимнему периоду находится на завершающей стадии: во всех подразделениях продолжаются мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойной и эффективной работы железнодорожного транспорта в условиях холодов.

В структурных подразделениях транспортники создают зимний запас топливных ресурсов, угля, смазочных материалов, запасных частей и оборудования.

Железнодорожники уже отремонтировали 570 км железнодорожного пути: 76,9 км модернизировано, 130,8 км пути отремонтировано капитальным ремонтом, 145,8 км - средним ремонтом, 216,5 км - комплексно-оздоровительным.

Специалисты полностью подготовили стрелочные переводы, оборудованные пневмообдувкой и электрообогревом. По дирекциям и узловым станциям они разработали и утвердили оперативные планы по снегоборьбе. Служба пути подготовила 27 единиц техники для уборки снега.

Также транспортники подготовили 36 единиц тягового подвижного состава (12 электровозов, 11 тепловозов, 12 электропоездов, 1 дизель-поезд). Еще два тепловоза железнодорожники подготовят к 1 ноября.

К тому же, в хозяйстве электрификации и электроснабжения эксперты проводят комплексные проверки состояния контактной сети. А в пассажирском – проверяют системы вентиляции, отопления, водоснабжения и утепление вагонов. К зимним пассажирских перевозкам транспортники уже подготовили 427 вагонов. Все поездные бригады проходят аттестацию по правилам эксплуатации систем отопления пассажирских вагонов в зимний период.