В Херсонской обл. в январе-сентябре перевозки грузов выросли, пассажиров - сократились

В Херсонской области в январе-сентябре т.г., по сравнению с показателями за аналогичный период 2009 года, грузовые перевозки выросли на 9,9%, а пассажироперевозки сократились на 8,2%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Херсонской области, за указанный период предприятиями транспорта перевезено 6,5 млн. тонн грузов, а пассажирским транспортом перевезено 88,6 млн. пассажиров.

Грузооборот увеличился на 12,4% и составил 3,48 млрд. т/км.

Увеличение грузооборота состоялось на водном транспорте (на 67,5%), автомобильном (на 32,1%), железнодорожном (на 8,1%).

Пассажирооборот за 9 месяцев т.г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., уменьшился на 2% и составил 2,3 млрд. пасс./км.

Уменьшение пассажирооборота состоялось на автомобильном транспорте (на 1,3%), троллейбусном (на 7,6%), железнодорожном (на 0,9%).