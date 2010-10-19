ITC расширил покрытие и скорость мобильного интернет-доступа в Киеве и области

Оператор связи и мобильного 3G-интернета ITC (ТМ СDMAua) объявляет о завершении работ по расширению и модернизации существующего сетевого покрытия по технологии EVDO в Киеве и ряде населенных пунктов Киевской области. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сентябре-октябре т.г. техническими специалистами CDMAua были проведены плановые работы по усовершенствованию сетевого покрытия по технологии EVDO в Бориспольском районе Киевской обл. (с.Чубинское, Счастливое, Безугловка, Великая Александровка, Гора, Малая Александровка), а также в Киеве (в районе ул. Мате Залки и пр. Героев Сталинграда). Работы позволили существенно улучшить качество покрытия и скоростные показатели мобильного доступа в Интернет в указанных районах.

Справка УНИАН. СDMAua - оператор СDMA-связи и мобильного 3G-интернета. Компания обслуживает более 300 тыс. абонентов и предоставляет свои услуги во всех регионах Украины. Компания использует прогрессивную технологию EVDO, которая обеспечивает максимальную скорость передачи данных до 3,1 Мбит/с. 3G-интернет от СDMAUA можно использовать в компьютерах и ноутбуках (через USB-модем), а также в сотовых телефонах, смартфонах и коммуникаторах, где преимущества высокоскоростной передачи данных можно объединить с качественной голосовой связью.