Минтранссвязи хочет внести изменения в Правила перевозок железнодорожным транспортом

Министерство транспорта и связи инициирует внесение изменений в Правила, определяющие порядок обслуживания граждан железнодорожным транспортом, которыми предусмотрено повышение сервисного обслуживания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, соответствующие предложения по изменениям в Правила размещены на официальном веб-сайте Минтранссвязи и выносятся на публичное общественное обсуждение.

Документ предусматривает урегулирование ряда положений, касающихся обслуживания пассажиров, а именно: уточнение условий проезда лиц, которым предоставлены льготы в соответствии с действующим законодательством; расширение услуг по перевозке ручной клади пассажиров; конкретизация условий перевозки крупных собак, мелких комнатных животных и комнатных декоративных птиц; конкретизация рассмотрения обращений граждан, порядка ведения и хранения книг жалоб и т.д.

Кроме того, Правила предлагается дополнить новым пунктом – предоставить детям из многодетных семей право на бесплатный проезд в железнодорожном пригородном сообщении независимо от расстояния и местожительства.

Отметим, действующие в настоящее время Правила были утверждены четыре года назад и с тех пор не пересматривались, потому ряд положений, касающихся обслуживания пассажиров железнодорожным транспортом, требовал изменений. Как считают в министерстве, принятие новой редакции Правил позволит защитить права потребителей, улучшить условия их обслуживания и урегулировать вопросы, связанные с качественным оказанием услуг при пользовании железнодорожным транспортом.