ДЖД в этом году потратит 13,6 млн. грн. на переоборудование переездов

На Донецкой железной дороге в текущем году на переоборудование переездов с целью повышения их уровня безопасности запланировано израсходовать 13,69 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, на сегодняшний день на переоборудование переездов уже потрачено 7,078 млн. грн., в том числе на ремонт – 5,187 млн. грн.

В пресс-службе уточнили, что во время ремонта на переездах производится замена шпал и рельсов, переездного настила, дорожных знаков и т.п. Особое внимание уделяется дееспособности звуковых и световых сигналов, а также работе шлагбаумов.

С начала этого года капитально отремонтировано уже 17 переездов. Кроме того, до конца года будет капитально отремонтировано еще 3 переезда и модернизовано 6 переездов, которые будут оборудованы четырьмя шлагбаумами.