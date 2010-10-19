В компании ВОЛЯ изменена организационная структура управления

В компании ВОЛЯ, ведущем украинском общенациональном телекоммуникационном провайдере, произведены изменения в организации управления компанией.

Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела PR компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее данным, в соответствии с решением общего собрания акционеров компании был назначен коллегиальный орган управления – Правление (Management Board). Члены Правления несут как коллективную, так и индивидуальную ответственность за результаты управления компанией.

Также разделены функции оперативного и стратегического менеджмента. Ответственность и полномочия президента и генерального директора (CEO) были распределены по ключевым зонам ответственности для обеспечения максимально эффективного управления. При этом упразднена должность директора по операционным вопросам (СОО).

Генеральным директором (CEO) назначен первый вице-президент Эрик ФРАНКЕ. Ранее Э.ФРАНКЕ совмещал должности первого вице-президента и директора по операционным вопросам.

В Правление компании ВОЛЯ вошли: президент и председатель правления – Сергей Бойко; первый вице-президент и генеральный директор – Э. ФРАНКЕ; вице-президент по финансам (CFO) – Марк БУРДЕН.

С.БОЙКО отметил, что компания ВОЛЯ «находится сейчас на исключительно ответственном этапе развития, который требует быстрых, взвешенных и точных решений», для чего необходимо оптимальное сочетание знаний и опыта работы в телекоммуникационной отрасли и в конкретной специфической сфере.

«Мы вышли сегодня на совершенно иной экспертный уровень принятия решений, что продиктовано стремительным развитием отрасли, постоянно меняющимися внешними условиями, а также новыми задачами и планами. Уверен, что эта синергия знаний и опыта сможет максимально эффективно реализовать и преумножить потенциал ВОЛИ», - сказал он.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. В целом по Украине обслуживает около 1,7 млн. абонентов, включая более 420 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа в Интернет.

Компания предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.