ВР планирует определить перечень вложений, запрещенных для пересылки по почте

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в Закон Украины “О почтовой связи”.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 248 из 418 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В законопроекте предусмотрено, что не могут пересылаться в почтовых отправлениях вложения, которые составляют угрозу жизни, здоровью людей, приводят к уничтожению или порче (повреждению) других почтовых отправлений и почтового оборудования. Перечень вложений, которые запрещены к пересылке в почтовых отправлениях, а также порядок их изъятия из почтовых отправлений и распоряжение ими будет определяться Кабинетом министров Украины.