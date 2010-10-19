На следующей неделе откроют проезд через дамбу Киевского водохранилища

Глава Киевской областной государственной администрации (КОГА) Анатолий ПРИСЯЖНЮК сообщил, что на будущей неделе будет открыт отремонтированный проезд через дамбу на Киевском водохранилище.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПРИСЯЖНЮК заявил сегодня журналистам во время посещений Киевской ГЭС, где проводится реконструкция автодороги и мостового перехода.

По его словам, решение о реконструкции и расширении дороги с двух до четырех полос было принято властью в мае 2010 г., и за время строительства были выполнены работы почти на 40 млн. грн. за счет организации “Укргидроэнерго”.

“Тот, кто проезжал летом через эту дамбу, тратил на это час или две. А если случалось дорожно-транспортное происшествие – и все три часа," – отметил А.ПРИСЯЖНЮК, пообещав, что со следующей недели таких проблем у водителей в этом месте уже не будет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КОГА, в текущем году из областного бюджета на ремонт коммунальных дорог Киевской области было выделено около 110 млн. грн. Общая протяжность коммунальных дорог Киевской области составляет 1800 км. В настоящее время отремонтировано почти 500 км. При таких показателях власть области планирует за 2-3 года полностью отремонтировать все дороги.