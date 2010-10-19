Азаров надеется, что мост через Южный Буг в Николаеве построят "года за два"

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выразил уверенность, что мост через реку Южный Буг в Николаеве будет построен "года за два". Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге для журналистов, который состоялся после совещания по вопросам социально-экономического развития страны, прошедшего в Николаевской облгосадминистрации.

По словам Н.АЗАРОВА, такая договоренность достигнута между ним и губернатором Николаевской области Николаем КРУГЛОВЫМ.

«Мы договорились о строительстве моста через реку Буг для того, чтобы обеспечить транзит грузов в обход с Одесского, с Киевского направления, в обход Николаева, - сказал премьер-министр. - Года за два мы этот мост сделаем».

Для осуществления данного проекта, подчеркнул Н.АЗАРОВ, необходимо иметь генеральный план города Николаева, «чтобы мы заранее предусмотрели, где мы с вами будем развивать инвестиционные процессы, куда будем сажать промышленные предприятия, как все это уложится с экологией, с трудовыми ресурсами, с транспортными потоками и так далее».

Как сообщал УНИАН, Министерство транспорта и связи Украины в настоящее время прорабатывает технико-экономическое обоснование строительства мостового перехода через реку Южный Буг. Начать реализацию проекта планируется в 2015 году.

Строительство такого мостового перехода является логичным в контексте проекта кольцевой дороги вокруг Черного моря для того, чтобы замкнуть дорогу Одесса – Рени и далее – переход на Румынию в рамках Причерноморского транспортного коридора Европы.

17 июня 2009 года Кабинет министров Украины создал рабочую группу по вопросам проектирования и строительства моста через Южный Буг.