«Укравтодор» завершил ремонт участка автодороги Киев-Чоп (км 260-322) от границы с Житомирской областью до г. Ровно и новопостроенную транспортную развязку.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Ривненской облгосадминистрации, в церемонии открытия участка принял участие Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Согласно сообщению, капремонт выполняла турецкая дорожно-строительная фирма «Онур», используя средства третьего кредита Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Стоимость выполненных работ составляет 87,690 млн. евро. Участок автомобильной дороги протяженностью 62,279 км имеет асфальтобетонное покрытие I категории. На ней уложено 863 тыс. тонн асфальтобетона, отремонтировано 11 мостов и 46 труб, установлено 162 км барьерного ограждения.

Транспортная развязка построена на пересечении трех дорог: Киев-Чоп, объездной вокруг Ровно и дороги государственного значения Городище-Ровно-Староконстантинов. Общая длина транспортной развязки - более 10 км, стоимость — 14,85 млн. евро. Исполнитель развязки - совместное азербайджано-германское предприятие «Азеркорп».

Справка УНИАН. Автомобильная дорога Киев-Чоп является главной магистралью, по которой осуществляется транспортное сообщение с Западной Европой, туристическое движение в Украину, а также интенсивные транзитные перевозки через территорию Украины по направлению запад-восток. Ремонт этой дороги вошел в перечень работ, предусмотренных Государственной программой подготовки к проведению Евро-2012.