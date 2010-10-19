21 октября откроется движение на модернизированном участке Симферополь - Севастополь

21 октября 2010 на вокзале г. Симферополь состоится торжественное открытие движения на модернизированном участке Симферополь - Севастополь. Об этом сообщает пресс-служба ПЖД.

На праздник приглашены представители Министерства транспорта и связи Украины, Верховной Рады АР Крым, Совета министров АР Крым, Министерства транспорта АР Крым, Генеральный директор Укрзализныци, руководство Приднепровской железной дороги и представители местной власти г. Симферополь.

На вокзале г. Симферополь гости праздника смогут посетить выставку пассажирского подвижного состава. Здесь можно будет увидеть фирменный поезд № 67/68 "Крым" сообщением Симферополь - Москва, в котором выполнены капитально-восстановительный ремонт специалистами Синельниковского пассажирского вагонного депо (ЛВЧД-6) и ООО "Харьковский вагоностроительный завод". В вагонах поезда для улучшения комфорта пассажиров заменен внутренний интерьер и мягкий инвентарь, модернизирована система кондиционирования.

Также на выставке железнодорожники представят новый электропоезд повышенного комфорта ЭПЛ-2Т-32, получивший название "Крым - жемчужина Украины" и будет торжественно запущен по маршруту Симферополь - Севастополь. После модернизации пути на данном участке электропоезда будут преодолевать расстояние между Симферополем и Севастополем за 1 час 40 мин. вместо 2 ч. 20 мин.