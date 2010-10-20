В Днепропетровской области в 2011 г. все маршрутные такси и автобусы оснастят GPS станциями и тахографами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр ВИЛКУЛ на пресс-конференции.

«Это позволит четко отслеживать время в пути в on-line режиме, понимать, где находится автобус, и оперативно реагировать в случае аварий и поломок транспортного средства. Внедрение этой системы существенно повысит качество перевозок пассажиров автомобильным транспортом и позволит нам контролировать выполнение договоров», - отметил А.ВИЛКУЛ.

Установка GPS станций и тахографов будет проведена за счет компаний перевозчиков.

Кроме того, принято решение о создании в области единой диспетчерской службы, связанной с пультами ГАИ и главтрансинспекции.

Справка УНИАН. Маршрутная сеть Днепропетровской области насчитывает 798 маршрутов общего пользования, из них – 190 междугородних и 233 пригородных.