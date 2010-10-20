Три ведущих оператора России снизят тарифы на роуминг в разы

Три ведущих оператора сотовой связи России в ближайшее время значительно снизят тарифы на российский и международный роуминг. Об этом сообщил в ходе встречи с премьер-министром России Владимиром Путиным глава ФАС Игорь Артемьев, сообщает k2kapital.

По словам главы антимонопольного ведомства, "самое позднее с 1 декабря, а некоторые компании и раньше, существенно снизят тарифы как на внутрироссийский роуминг, то есть между городами, так и в масштабах всех стран СНГ".

В свою очередь Путин отметил: "Я исхожу из того, когда смотрю те документы, которые вы представили, что это существенное снижение цен на роуминг. Добровольное снижение цен на роуминг будет в среднем по трем основным компаниям на голосовые услуги - в 1,5-2 раза, на услуги передачи SMS-сообщений - в 3 раза, а на услуги мобильного Интернета - в 2-4 раза".