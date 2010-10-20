Кабмин утвердил стратегию развития транспортной отрасли до 2020 года

Кабинет министров Украины утвердил стратегию развития транспортной отрасли страны до 2020 года.

Об этом на брифинге сообщил министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

Он отметил, что цель принятия стратегии заключается в необходимости иметь целостный документ с определенными приоритетами развития транспортной сферы на долгосрочный период.

«На основе этой стратегии будет разработан ряд целевых государственных программ развития с определением конкретных источников финансирования. Стратегия учитывает программные цели, выработанные Комитетом экономических реформ при Президенте Украины», - сказал К.ЕФИМЕНКО.

Он подчеркнул, что подготовка стратегии проводилась с участием ученых, представителей предприятий транспортной сферы и бизнеса, а также общественных организаций и профсоюзов.

Целью стратегии будет модернизация транспортных предприятий, а также обновление парка подвижного состава во всех направлениях транспортной сферы.