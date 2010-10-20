Суд подтвердил правомерность требований АМК к Минтранссвязи

Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил законность выдвинутых Антимонопольным комитетом Украины требований к Министерству транспорта и связи о прекращении препятствования осуществлению ООО «СП« Нибулон» дноуглубительных работ в акватории порта Николаев.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АМК.

Согласно сообщению, 18 октября т.г. Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Минтранссвязи и оставил в силе решение Хозяйственного суда города Киева.

Как сообщал УНИАН, АМК в марте 2010 г. обязал Министерство транспорта и связи Украины отменить запрет ООО «СП «Нибулон» на проведение дноуглубительных работ в Николаевском морском порту. Согласно принятому в этом деле решению комитета, министерство должно было выполнить обязательства в месячный срок. В частности, Минтранс должен был отменить решение, которым отказал ООО «СП «Нибулон» в согласовании проведения дноуглубительных работ, и повторно рассмотреть предоставленные предприятием материалы, приняв решение об их согласовании.

Напомним, АМК пришел к выводу, что действия Минтранса создают неравные условия для предприятий, которые конкурируют, работая на рынке перевалки зерновых и масличных культур в порту Николаев.

Минтранссвязи обжаловало решение АМК в Хозяйственном суде города Киева.

19 июля 2010 г. Хозяйственный суд города Киева отказал Минтранссвязи в удовлетворении исковых требований об отмене решения АМК.

Справка УНИАН. ООО СП "Нибулон" является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине и зернотрейдером. Предприятие имеет 36 филиалов в 11 регионах страны и обрабатывает более 70 тыс. га земли.

В 2008/2009 маркетинговом году ООО СП "Нибулон" отгрузило на экспорт 4,6 млн. тонн зерновых и масличных культур.