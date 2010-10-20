МТСУ усовершенствует систему управления безопасностью движения поездов

Министерство транспорта и связи Украины инициирует внесение изменений в приказ, определяющий управление безопасностью движения поездов «Укрзализныци».

Согласно сообщению МТСУ, положения документа устанавливают единый порядок организации и осуществления мероприятий, направленных на обеспечение безопасности движения, и контроля за их выполнением.

Соответствующие изменения в приказ «Об утверждении Положения о системе управления безопасностью движения поездов в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» размещены на официальном сайте Минтранссвязи и выносятся на общественное обсуждение.

Новый приказ предусматривает более жесткие требования к обязанностям руководства «Укрзализныци» с целью укрепления дисциплины и обеспечения безопасности движения. В частности, на гендиректора «Укрзализныци» возлагается ряд вопросов по организации и контролю за обеспечением безопасности функционирования железнодорожного транспорта, инфраструктуры и надежности его работы.

Изменения, которые планируется внести в приказ, касаются всех подразделений «Укрзализныци». Как отмечают в министерстве, действующий приказ был утвержден шесть лет назад и с тех пор не пересматривался.

Проект указанного нормативно-правового акта предусматривает урегулирование ряда положений, касающихся управления безопасностью движения поездов в Госадминистрации железнодорожного транспорта, которые требуют изменений. В частности, системную работу по предупреждению и устранению причин, приводящих к нарушениям безопасности движения поездов; организацию и контроль за работой по обучению, переподготовке, повышению квалификации кадров; формирование отраслевых программ научных, исследовательских и опытно-конструкторских разработок по вопросам безопасности движения; организацию работы по созданию условий для прохождения работниками, деятельность которых непосредственно связана с движением поездов, предварительных и периодических медицинских обследований и отдельными категориями работников - профессионального психофизиологического отбора.

Как отмечают в министерстве, принятие новой редакции приказа позволит предотвратить транспортные происшествия, организовать постоянный контроль за уровнем безопасности движения, изучить его состояние и предоставить профилактическую помощь.