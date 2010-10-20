Завтра НТКУ и EuroNews подпишут соглашение об украиноязычной версии телеканала

Завтра в Париже генеральный директор Национальной телекомпании Украины Егор БЕНКЕНДОРФ и генеральный директор телеканала EuroNews Майкл ПИТЕРС подпишут соглашение о создании украиноязычной версии EuroNews.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Первого Национального телеканала, благодаря подписанию соглашения украинский язык станет одиннадцатым языком вещания телеканала EuroNews, а украинские телезрители получат круглосуточный информационный канал, ориентированный на освещение главных событий в Европе и мире. Вещание EuroNews состоит из прямых включений и сюжетов об общественно-политических, экономических, культурных событиях в Европе, деятельности европейских органов власти, развитии науки, социальных проблемах населения европейских стран. Круглосуточное вещание EuroNews является одинаковым во всем мире, однако, при условии идентичного видеоряда, текст каждой из десяти языковых версий является оригинальным.

Запуск украиноязычной версии EuroNews запланирован на 2011 год. Редакция украиноязычной версии будут находиться в штаб-квартире телеканала в Лионе (Франция), кроме того, EuroNews делегирует своих представителей для работы в Украине. Председателем Координационного Совета проекта будет назначен заместитель генерального директора НТКУ Валид АРФУШ.

«О необходимости украиноязычной версии EuroNews говорилось на протяжении многих лет, но конкретных шагов в этом направлении фактически не было. Заметные сдвиги происходят только сейчас. Отныне украинские телезрители смогут быть в контексте главных европейских событий», - отметил Е.БЕНКЕНДОРФ.

Как сообщал УНИАН, 12 октября Кабинет министров Украины выделил 85 млн. 572,4 тыс. грн. на создание украиноязычной версии международного телеканала Euronews.

*** EuroNews – ведущий европейский информационный телеканал. Год основания – 1993. Аудитория телеканала составляет около 300 миллионов абонентов в 151 стране мира. Вещание ведется на десяти язиках – английском, французском, итальянском, испанском, немецком, португальском, русском, арабском, персидском и турецком. Украина входит в список акционеров EuroNews, который сегодня насчитывает 21 общественную и государственную телекомпанию Европы. Наибольшие акционеры – France Televisions (Франция), RAI (Италия), ВГТРК (Россия), TRT (Турция), SSR (Швейцария).