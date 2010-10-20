В Кировоградской обл. пассажирские перевозки сократились на 13%

В январе-сентябре этого года пассажирские перевозки в Кировоградской области сократились на 12,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составили 64,1 млн. человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Пассажирооборот в целом уменьшился на 7,5% и составил 846,4 млн. пасс./км.

В январе-сентябре 2010 года автомобильным транспортом перевезено 62 млн. пассажиров или на 12,3% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Пассажирооборот увеличился на 2,7% и составил 806 млн. пасс./км.

Авиационным транспортом воспользовались 66,5 тыс. пассажиров или на 2,8% меньше чем в январе-сентябре прошлого года. Пассажирооборот сократился на 12,7% и составил 29,5 млн. пасс./км.

В январе-сентябре 2010 года троллейбусами перевезено 2 млн. пассажиров, что на 88,6% меньше, чем за 9 месяцев 2009 года. Пассажирооборот сократился на 88,6%, по сравнению с январем-сентябрем 2009 года, и составил 10,9 млн. пасс./км.