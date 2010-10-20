Киевсовет планирует ликвидировать коммунальную судоходную компанию

Киевский городской совет планирует ликвидировать коммунальную судоходную компанию «Киев».

Соответствующий проект решения включен в повестку дня ближайшего пленарного заседания Киевсовета 28 октября, говорится в сообщении пресс-службы депутата Киевсовета Дениса МОСКАЛЯ, который является заместителем председателя постоянной комиссии по вопросам собственности.

По информации Д.МОСКАЛЯ, в 2009 году убытки компании составили 142,2 тыс. грн., а непокрытые убытки прошлых лет составляют 6,5 млн. грн. По словам депутата, последние годы КСК «Киев» не осуществляла пассажирских перевозок.

«Ликвидировать коммунальную судоходную компанию «Киев» - абсолютно логическое решение, ведь компания на протяжении нескольких лет не осуществляет никаких перевозок и наносит ущерб городскому бюджету. Более того, на предприятии работает только один человек», - утверждает Д.МОСКАЛЬ.

Он подчеркнул, что проект решения о ликвидации судоходной компании «Киев» поддержан постоянной комиссией Киевсовета по вопросам транспорта и связи.

Справка УНИАН. КП “Судоходная компания “Киев” была создана в соответствии с решением Киевсовета №114/616 от 18 ноября 1999 года.