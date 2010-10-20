Аэропорты Винницы и Лодзи подписали декларацию о сотрудничестве

Руководство международного аэропорта «Винница» и международного аэропорта им. Владислава Рейтмана (Лодзь, Польша) подписали декларацию о сотрудничестве.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении по делам прессы и информации Винницкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, подписание декларации состоялось вчера, 19 октября. Главной целью декларации является начало сотрудничества между КП «Аэропорт «Винница» и ООО «Аэропорт им. В.Реймонта» и авиаперевозчиками, а также организация регулярных, чартерных рейсов по предоставлению услуг перевозки пассажиров, багажа авиационным транспортом между Украиной и Польшей.

Также предусмотрен обмен знаниями, информацией и опытом с целью создания надлежащих условий для развития инфраструктуры аэропорта в Виннице.

Декларация подписана на неограниченный срок и предусматривает внесение изменений и дополнений.

Авиарейсы между Винницей и Лодзью осуществляются по вторникам и пятницам самолетами польской авиакомпании Jet Air. Ориентировочное время полета – 1 час 40 минут.

По словам председателя правления аэропорта Лодзи Лешека КРАВЧИКА, авиарейсы планируется осуществлять самолетами, рассчитанными на 46 мест. «В дальнейшем, при условии увеличения пассажиропотока, к обслуживанию перелетов будут привлечены другие авиалайнеры", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, винницкий аэропорт 15 октября т.г. принял первый самолет авиарейса Винница–Лодзь–Винница с официальной делегацией Лодзинского воеводства на борту.

Справка УНИАН. В декабре 2008 года Кабинет Министров Украины открыл международный пункт пропуска через государственную границу для воздушного сообщения в аэропорту "Винница" (Винницкая обл.).

В мае 2008 года Министерство транспорта и связи Украины выдало лицензию аэропорту "Винница" на обслуживание внутригосударственных пассажирских авиарейсов.