Россия снизит тарифы на роуминг со странами СНГ

С 1 декабря в России будут снижены тарифы на роуминг со странами СНГ, в том числе с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь АРТЕМЬЕВ на встрече с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

«Самое позднее с 1 декабря, а некоторые компании и раньше существенно снизят тарифы как на внутрироссийский роуминг, то есть между городами, так и в масштабах всех стран СНГ. Кроме того, они в ближайшее время направят письма контрагентам в Западной Европе, Северной Америке с предложением снизить международный роуминг не только в пределах СНГ, но и в пределах всего мира», - сказал И.АРТЕМЬЕВ.

Он подчеркнул, что эта работа проделана синхронно с антимонопольными органами других стран, прежде всего Казахстана, Украины и других стран СНГ. По его словам, этот вопрос неоднократно рассматривал и межгосударственный совет по антимонопольной политике.

«Это такой плод наших коллективных усилий, одновременных расследований и одновременной работы с компаниями мобильной телефонии», - сказал И.АРТЕМЬЕВ.

В свою очередь, В.ПУТИН отметил, что добровольное снижение цен на роуминг трех основных российских компаний составит в среднем на голосовые услуги - 1,5-2 раза, на услуги передачи SMS-сообщений - 3 раза, а на услуги мобильного Интернета - 2-4 раза.