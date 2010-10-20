Согласован проект Концепции развития ж/д транспорта СНГ и Балтии

Проект Концепции стратегического развития железнодорожного транспорта стран-участниц СНГ и Балтии до 2020 года был рассмотрен сегодня в Вильнюсе (Литва) в ходе заседания Совета по железнодорожному транспорту стран-участниц Содружества.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги».

Согласно сообщению, концепция определяет цели, основные задачи и направления сотрудничества стран в области развития железнодорожного транспорта. Документ отражает согласованную позицию по дальнейшему развитию железнодорожного транспорта стран-участниц Содружества, наиболее актуальные направления сотрудничества, подходы к формированию рынка услуг, предоставляемых железнодорожным транспортом.

Основой реализации данной концепции станут такие мероприятия, как согласованное развитие международных транспортных коридоров (МТК), проходящих по территории стран-участниц Содружества, развитие скоростного и организация высокоскоростного пассажирского сообщения, совершенствование системы управления перевозочным процессом, содействие в совершенствовании процедур пересечения границы, обмен опытом реформирования железнодорожного транспорта, проведение согласованной тарифной политики.

Концепция базируется на действующих в странах-участницах СНГ документах, определяющих стратегию развития железнодорожного транспорта, а также учитывает интеграционные процессы в рамках Содружества.

Согласованный проект концепции будет направлен в исполнительный комитет СНГ и стран Балтии для утверждения на межгосударственном уровне.