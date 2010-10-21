General Motors выплатит крупнейший в истории США штраф

Власти США оштрафовали крупнейшего американского автопроизводителя General Motors на $773 млн за экологический ущерб, нанесенный производствами концерна, сообщает Associated Press. Это самый крупный штраф подобного рода за всю историю США. Как сообщили в администрации США в среду, мировое соглашение между истцами, представляющими федеральное правительство США и 14 штатов, и GM, в среду было передано на утверждение в суд Манхэттена по банкротствам.

Представители компании сообщили, что на выплату штрафа пойдут средства, ранее полученные от американского правительства в качестве кредитов, пишет Газета.ру.