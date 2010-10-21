Министру транспорта грозит отставка?

Председатель Главного контрольно-ревизионного управления Петр АНДРЕЕВ выступает за отставку министра транспорта и связи Константина ЕФИМЕНКО.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН по итогам комплексного аудита национальной экономики.

«Я никак не могу смириться с тем, что министр, который отвечает за деятельность своей вертикали, руководитель предприятия, ему подведомственного, не допускает контролирующий орган на ревизию, не принимает абсолютно никаких мер. И я считаю, что он вместе с ними тогда сидит в одних и тех же схемах, и этого министра не должно быть в правительстве. В ближайшее время на заседении Кабимна мы об этом будем говорить», - отметил он.

П.АНДРЕЕВ также назвал ряд фактов недопуска ревизоров управления на предприятия, подведомственные Минтранссвязи: «Фактически, в Николаевский (порт – УНИАН) КРУ не было допущено, в «Дельта-лоцман» николаевское государственное предприятие КРУ не было допущено, с пятой попытки Херсонский порт отревезировали, Евпаторийский порт тоже с третий попытки, по результатам ревизии директор Евпаторийского порта задержан».

Кроме того, он сообщил о хищении государственных средств в Одесском порту: «Там порядка 400 млн. грн., которые были направлены якобы на поддержку отрасли, по информации, которая есть у органов, были через фиктивные договоры, акты выполненных работ… переведены в оффшорные компании». По итогам проверок ГлавКРУ обратилось к американской аудиторской компании, проводящей аудит деятельности правительства Юлии ТИМОШЕНКО, с просьбой отследить схемы, по которым средства выводились, и счета, на которых они осели.

«Прикрываясь решениями суда, сначала министр запрещал нам туда на ревизию идти. Затем мы предъявляли требование отстранить начальника порта», - говорит П.АНДРЕЕВ. По его словам, КРУ составила уже 6 актов о недопущении сотрудников на ревизию в порт.

Данный вопрос также будет вынесен на ближайшем заседаним Кабинета министров.

Кроме того, факты недопущения ревизоров в Ильичевский порт также были зафиксированы. По результатам проверки в порту были выявлены нарушения. «Порт якобы передал свои функции коммерческой структуре по обслуживанию контейнерного терминала», - отметил руководитель ведомства. Сейчас, подчеркнул П.АНДРЕЕВ, данная компания пытается опровергнуть результаты ревизии через суд. «Порт заплатил 125 млн. грн. вознаграждения этой компании за якобы те услуги, которые выполнял сам порт»», - отметил он.

В порту Южном ревизия была проведено по решению суда, там также «выявлены сотни миллионов ущерба, возбуждены несколько уголовных дел», говорит П.АНДРЕЕВ.

По его словам, в ходе следствия в парламент возможно поступит обращение с целью привлечения отдельных депутатов к уголовной ответственности за создание группировок по отмыванию бюджетных средств.

Справка УНИАН. По поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и премьер-министра Николая АЗАРОВА, ГлавКРУ в марте 2010 года начало аудит состояния национальной экономики, целью которого является осуществление оценки ее реального состояния относительно законности и эффективности использования государственных средств.