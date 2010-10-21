В Донецкой обл. грузооборот вырос, пассажирооборот уменьшился

В Донецкой области в транспортной отрасли в целом за 9 месяцев текущего 2010 года грузооборот вырос на 18%, а пассажирооборот - уменьшился на 1,3%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.

Согласно сообщению, за январь-сентябрь 2010 года предприятиями транспорта было перевезено 97,7 млн.тонн грузов, что на 13,8% больше, чем за январь-сентябрь 2009 года. Грузооборот вырос на 18% и составлял 20 млрд.тонн км. Пассажирским транспортом области за указанный период было перевезено 672,5 млн. пассажиров, что соответствует уровню января-сентября прошлого 2009 года., а пассажирооборот за 9 месяцев 2010 года уменьшился на 1,3% в сравнении с январем-сентябрем 2009 года и составлял 8,8 млрд.пас. км.