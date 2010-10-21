В Житомирской обл. грузоперевозки выросли, пассажироперевозки – сократились

В Житомирской области в январе-сентябре 2010 года объем грузоперевозок увеличился на 28,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составил 13,5 млн. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики в области.

Согласно сообщению, грузооборот за 9 месяцев т.г. вырос к аналогичному прошлогоднему показателю на 41,7% – до 3 млрд. т/км.

Пассажирским транспортом региона с учетом автоперевозок, выполненных физлицами-предпринимателями, за 9 месяцев текущего года перевезено 107,2 млн. человек, что на 2,3%, или 2,5 млн. человек, меньше, чем за январь-сентябрь 2009 года. Пассажирская работа выполнена в объеме 1,9 млрд. пасс./км, что на 0,3% меньше аналогичного прошлогоднего показателя.