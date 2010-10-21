В Днепропетровской обл. объем грузоперевозок возрос на 20%

В Днепропетровской области за 9 месяцев этого года объем грузоперевозок возрос относительно 9 месяцев 2009 г. на 20,1% - до 75,4 млн. тонн. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области. Грузооборот за указанный период увеличился на 9,8% и составил 25,3 млрд. т/км. Железнодорожным транспортом за январь-сентябрь т.г. перевезено 67,7 млн. тонн грузов, что на 20,5% больше, чем за январь-сентябрь 2009 г. При этом грузооборот вырос на 10,1% – до 23,7 млрд. т/км.

Юридическими и физическими лицами-предпринимателями, на коммерческой основе работающими на рынке автомобильного транспорта, за 9 месяцев перевезено 7, 1 44 млн тонн грузов, что на 13% больше показателя за аналогичный период 2009 г. Объем грузооборота увеличился на 3% - до 1,55 млрд. т/км.

Авиационный транспорт региона нарастил объемы перевозок в 2,9 раза – до 2,5 тыс. тонн грузов. Грузооборот авиации увеличился в 3 раза и составил 12,5 млн. т/км.

Водным транспортом Днепропетровской области за указанный период перевезено 514,6 тыс. тонн грузов, что в 1,9 раза больше аналогичного периода прошлого года. Грузооборот вырос в 1,8 раза — до 50 млн. т/км.

В Днепропетровской области за 2009 г. объем грузоперевозок сократился относительно 2008 г. на 12,9%.