Эксперты: в Украине потери от ДТП составляют до 5 млрд. долларов в год

В Украине потери вследствие дорожно-транспортных происшествий ежегодно достигают 5 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель председателя координационного совета ВОО «Ассоциация безопасности дорожного движения» Юрий ЛАЗУТО, ссылаясь на данные экспертов Всемирного банка.

По данным ассоциации, в ДТП на украинских дорогах ежегодно гибнет свыше 7 тыс. человек, что равняется количеству жителей небольшого городка. При этом травмируется около 40 тыс. человек.

Как отметил Ю.ЛАЗУТО, по количеству смертей вследствие ДТП Украина занимает пятое место в Европе.

В свою очередь, заместитель начальника департамента ГАИ Министерства внутренних дел Украины Сергей БУДНИК сообщил, что в последние годы наметилась тенденция к уменьшению количества погибших и пострадавших в ДТП. По его данным, если в 2007 году погибло 9,6 тыс. человек, в 2008-м – 7,7 тыс. человек, в 2009-м – 5,3 тыс. человек, а в 2010 году отмечается снижение на 18%, за 9 месяцев текущего года погибло 3,080 тыс. человек.

Как отмечалось на конференции, безопасность на дороге включает три составляющих – человеческий фактор, качество автомобиля и качество дороги. По словам С.БУДНИКА, в последнее время возросло количество водителей-аматоров, поэтому необходимо, чтобы они проходили дополнительные курсы повышения квалификации.