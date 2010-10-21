ГАИ намерена повысить штрафы за нарушение правил на ж/д переездах

Государственная автоинспекция намерена повысить штрафы за нарушение автомобилистами правил на железнодорожных переездах.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель начальника Департамента ГАИ МВД Украины Сергей БУДНИК сегодня в ходе «круглого стола» по ситуации на украинских дорогах сообщил, что планируется внести соответствующе изменения в законодательство.

Как отметил он, штраф в 425 грн. за нарушения на ж/д переезде, который на сегодня предусмотрен, недостаточен. «Будем изучать эту проблему, и в ближайшее время готовить законодательные акты», - сказал он.

В целом С.БУДНИК отметил, что ведомство работает над усовершенствованием механизма наказаний за нарушения правил, усилением ответственности.