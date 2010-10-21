В Днепропетровской обл. пассажирские перевозки сократились на 8%

В Днепропетровской области за 9 месяцев этого года объем пассажирских перевозок сократился относительно аналогичного периода 2009 г. на 8,1% - до 438,6 млн. человек. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Общий пассажирооборот за указанный период составил 7,9 млрд. пасс./км, что на 3,2% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Железнодорожным транспортом региона перевезено 28,1 млн. пассажиров, что на 0,6% меньше аналогичного показателя 2009 г. Пассажирооборот увеличился на 2,2% и составил 2,828 млрд. пасс./км.

Автомобильным транспортом, с учетом объемов, выполненных физическими лицами предпринимателями, перевезено около 256,7 млн. пассажиров, что на 9,4% меньше по итогам января-сентября 2009 г. Пассажирооборот сократился на 8% - до 3,4 млрд. пасс./км.

Авиационным транспортом региона в январе-сентябре 2010 г. перевезено 581,9 тыс. пассажиров – на 18,2% больше. Авиапассажирооборот возрос на 10% и составил 595 млн. пасс./км.