ЮЗЖД возмущена публикациями в СМИ о ДТП на переезде возле Тарасовки

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) возмущена по поводу появления некоторых публикаций и надуманных предположений в средствах массовой информации, касающихся ДТП на железнодорожном переезде возле села Тарасовка, где 13 октября 2010 произошел наезд скорого поезда № 49 на автомобиль «скорой» помощи вследствие грубого нарушения и пренебрежения правилами дорожного движения водителем автомобиля. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

В предприятии напоминают, что водитель автомобиля «скорой» помощи, грубо игнорируя запрещающие красные огни светофора и звуковой сигнал, и выехав на встречную полосу движения, сначала объехал автомобили, которые остановились перед запрещающими сигналами, и в последующем объехал закрытый основной шлагбаум, и, не убедившись в отсутствии приближавшегося поезда продолжил движение через пути. Вследствие ряда грубых нарушений правил дорожного движения произошло столкновение скоростного поезда с автомобилем, погибли люди.

На месте ДТП специалисты МВД и дороги установили, что на момент аварии запрещающая звуковая и световая сигнализация были включены. Также была проверена своевременность подачи запрещающего сигнала о приближении поезда на переезд – любых отклонений в работе сигнализации не обнаружено, о чем составлен соответствующий акт.

Поезд № 49 двигался со скоростью примерно 110 км в час. При проведении неоднократных экспериментов установлено, что время подачи запрещающего сигнала составляло от 60 до 75 секунд до появления поезда на переезде, а время проезда автомобиля через 18-метровый переезд составляет 11 секунд. Таким образом, красные огни на переездных светофорах были отключены заранее, подчеркивают на дороге.

На дороге также пояснили, что согласно общепринятой мировой практике шлагбаумы на выезд обязательно закрываются с задержкой, поскольку они не должны помешать своевременно освободить железнодорожный переезд автомобилям, на котором они оказались. То есть, порядок опускания шлагбаумов рассчитан на максимальное содействие выезда автомобиля с переезда.

Отдельно на дороге обращают внимание на тот факт, что дополнительные шлагбаумы устанавливаются для предотвращения проезда автомобилей по встречной полосе и не являются основным критерием для запрета движения через переезд. Более того, дополнительный шлагбаум с противоположной стороны не должен помешать выезду автомобиля, оказавшемуся на переезде.

На ЮЗЖД напоминают, любой водитель в любом состоянии должен знать – проезд железнодорожного переезда на запрещающий сигнал звуковой и световой сигнализации является преступлением.

Как считают на дороге, любая попытка публичного оправдания преступных действий водителей приводит к провоцированию и поощрению дальнейшего нарушения правил дорожного движения, а, следовательно, и к трагическим последствиям от сознательного игнорирования правил поведения на железнодорожных переездах.

Как сообщал УНИАН, по данным ГАИ, 13 октября в 21.00 на железнодорожном переезде в селе Тарасовка Киево-Святошинского района водитель автомобиля “УАЗ” (“скорая медицинская помощь”), двигаясь с включенными проблесковыми маячками в направлении Боярки в Киево-Святошинскую центральную районную больницу, выехал на железнодорожный переезд при работающей звуковой и световой сигнализации и столкнулся с пассажирским поездом “Киев - Трускавец”. Водитель “скорой помощи” осуществил объезд транспорта, стоявшего перед закрытым шлагбаумом, и выехал по встречной полосе движения на железнодорожные пути. Погибли 3 человека.