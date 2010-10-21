British Airways увеличит количество рейсов Киев-Лондон

Британская авиакомпания British Airways, начиная c 27 марта 2011 г., на период действия летнего расписания 2011 года (с 27 марта по 28 октября 2011 года), увеличивает количество рейсов на маршруте Киев-Лондон с 7 до 12 в неделю.

Об этом УНИАН сообщили в представительстве компании в Украине.

Согласно сообщению, к 7 существующим ежедневным рейсам добавится еще 5, которые будут осуществляться по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Справка УНИАН. Вritish Airways - одна из крупнейших авиакомпаний мира. Первый рейс British Airways по маршруту Лондон-Киев-Лондон состоялся 3 июня 1996 года. На сегодня самолеты под флагом британского авиаперевозчика соединяют обе столицы ежедневно.