British Airways увеличит количество рейсов Киев-Лондон
15:11, 21 октября 2010Транспорт/Связь
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Британская авиакомпания British Airways, начиная c 27 марта 2011 г., на период действия летнего расписания 2011 года (с 27 марта по 28 октября 2011 года), увеличивает количество рейсов на маршруте Киев-Лондон с 7 до 12 в неделю.
Об этом УНИАН сообщили в представительстве компании в Украине.
Согласно сообщению, к 7 существующим ежедневным рейсам добавится еще 5, которые будут осуществляться по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.
Справка УНИАН. Вritish Airways - одна из крупнейших авиакомпаний мира. Первый рейс British Airways по маршруту Лондон-Киев-Лондон состоялся 3 июня 1996 года. На сегодня самолеты под флагом британского авиаперевозчика соединяют обе столицы ежедневно.
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