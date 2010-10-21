«Укрзализныця» планирует привлечь 8 млрд. грн. для строительства путепроводов на ж/д переездах

«Укрзализныця» планирует привлечь 8 млрд. грн. для строительства 100 путепроводов на железнодорожных переездах.

Об этом сообщил сегодня генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК в ходе коллегии в Министерстве транспорта и связи Украины.

По его словам, на сегодняшний день разработана очередность оборудования и разведения на разные уровни переездов и автодорог, в первую очередь к Евро-2012.

Как сказал М.КОСТЮК, оформлен главный национальный пассажиро-транспортный коридор: это Львов, Киев, Харьков, до Донецка и Днепропетровска, на котором по специальной программе усиливается инфраструктура, и он готовится к ускоренному движению пассажирских поездов, в том числе к Евро-2012.

На всех переездах, которые будут, в первую очередь, на скоростных магистралях предложено построить около 100 путепроводов. На остальных переездах планируется установить дополнительные запорно-барьерные установки с загораживанием железнодорожных путей вправо и влево от переезда.

«Мы подготовили такую программу… Необходимо привлечь 8 млрд. грн. с поэтапным возмещением этих средств Кабинетом министров Украины из бюджета Украины», - сказал М.КОСТЮК.

Он сообщил, что соответствующая программа готовится к представлению на рассмотрение правительства и Верховной Рады.

М.КОСТЮК добавил, что «Укрзализныця» будет самостоятельно привлекать средства, и на это уже даны соответствующие поручения. «Мы будем привлекать кредитный ресурс разных финансовых учреждений с поэтапным его возвратом», - добавил он.