Минтранс ожидает результатов расследования трагедии в Марганце до 8 ноября

Министерство транспорта и связи Украины ожидает результатов расследования ДТП на железнодорожном переезде в Марганце до 8 ноября текущего года.

Об этом заявил сегодня в ходе внеочередной коллегии по разработке комплекса мер, направленных на повышение безопасности на транспорте, министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

«Создана комиссия, и до 8 ноября она должна дать свои выводы», - сказал министр.

Относительно ДТП на переезде в с. Тарасовка Киевской области К.ЕФИМЕНКО сообщил, что расследование уже завершено. Согласно результатам расследования, виноват в этом происшествии водитель "скорой помощи".

Как сообщал УНИАН, 12 октября 2010 года в Марганце Днепропетровской области на железнодорожном переезде автобус "Эталон" столкнулся с локомотивом. Автобус выехал на запрещенный сигнал светофора. Жертвами ДТП стали 45 человек, в том числе водитель автобуса.

Распоряжением правительства от 12 октября 2010 года №1951-р была создана правительственная комиссия по расследованию причин данного дорожно-транспортного происшествия, которая до 8 ноября должна представить Кабинету министров отчет о результатах расследования причин ДТП и указать меры, принятые для ликвидации ее последствий и предоставления помощи.

13 октября на железнодорожном переезде в селе Тарасовка Киевской области водитель автомобиля “УАЗ” (“скорая медицинская помощь”), двигаясь со включенными проблесковыми маячками, выехал на железнодорожный переезд при работающей звуковой и световой сигнализации и столкнулся с пассажирским поездом. Погибли 3 человека.