Автомобильное движение по Дарницкому мосту начнется в декабре

Министерство транспорта и связи Украины планирует в декабре этого года открыть регулярное автомобильное движение на Дарницком мостовом переходе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО.

«В декабре мы откроем регулярное автомобильное движение с левого на правый берег», - сказал министр.

Он также сообщил, что в понедельник-вторник будет открыта железнодорожная станция «Левобережная» на Дарницком мостовом переходе. Министр добавил, что на ней сделаны развязка и путепроводы.

Справка УНИАН. Строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода было начато в июле 2004 года. Общая сметная стоимость составляет 9 млрд. 157 млн грн.

Железнодорожно-автомобильный мостовой переход через Днепр в Киеве объединяет две составляющие: железнодорожную – две колеи, и автомобильную – дорога из шести полос (по три в каждом направлении). Длина моста – 1066,2 м, строительная длина железнодорожных путей – 32,71 км, длина автомобильных подходов – 15,08 км. Всего планом предусмотрено строительство 170 опор и монтаж 169 прогонных сооружений. Сметная стоимость строительства – 9 млрд. 157 млн. грн., из которых 4 млрд. 254 млн. грн. – стоимость автодорожной части.

Пропускная способность моста будет составлять 60 тыс. автомобилей и 120 пар поездов в сутки.

В сентябре 2007 года на строительстве железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр на железнодорожном участке Киев-Московский – Дарница состоялось соединение левого и правого берегов Днепра. В конце 2008 года было открыто рабочее движение по одной железнодорожной ветке моста.

27 сентября в Киеве состоялось торжественное открытие железнодорожного сообщения через Днепр по новому железнодорожно-автомобильному мостовому переходу.