Терминал «F» аэропорта «Борисполь» начнет работу 1 ноября

Министерство транспорта и связи Украины перенесло начало обслуживания терминала «F» аэропорта «Борисполь» на 1 ноября.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

«С 1 ноября туда переходим», - сказал он.

Министр сообщил, что 40% регулярных рейсов с терминала «В» будет переведено в терминал «F».

Он также добавил, что на терминале «D» уже начались работы по обустройству потолка.

Напомним, ранее К.ЕФИМЕНКО сообщал, что терминальный комплекс «F» государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» будет открыт для эксплуатации 1 октября.

Пропускная способность терминала «F» - 900 пассажиров в час.

Справка УНИАН. Государственный международный аэропорт «Борисполь» расположен в 29 км от Киева и является крупнейшим международным аэропортом в Украине. Аэропорт принимает регулярные рейсы иностранных и украинских авиакомпаний.

Кабинет министров Украины своим распоряжением №718 от 24 июня 2009 года утвердил проект и титул строения пассажирского терминала «F» (временного, так называемого low-cost) на территории аэропорта «Борисполь» со сроками строительства 2009-2010 гг. Проектом предусмотрено строительство двухэтажного здания пассажирского терминала F. Также предусмотрено строительство стоянки на 298 машино-мест. Площадь застройки – 10,4 тыс. кв. м, общая площадь – 20,7 тыс. кв. м. Общая сметная стоимость нового терминала составляет 413 млн. 137 тыс. грн.