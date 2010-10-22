Предприятия почты и связи Кировоградской области увеличили доходы на 3%

В январе-сентябре этого года предприятия почты и связи Кировоградской области от основной деятельности получили 303,7 млн. грн. доходов, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Наибольшая сумма доходов получена от реализации услуг мобильной связи – 146,3 млн. грн., почтовой – 41,8 млн. грн., телефонной городской – 37,8 млн. грн. и телефонной междугородней – 22,6 млн. грн., а также услуги пользования Интернетом – 22,7 млн. грн.

Объем доходов от услуг почты и связи для населения составил 107,4 млн. грн., что на 0,3% меньше, чем в январе-сентябре 2009 года.