ОЖД заявляет, что терпит миллионные убытки из-за того, что власти не компенсируют расходы на перевозку льготников

Одесская железная дорога (ОЖД) за 9 месяцев 2010 года понесла убытки на более чем 10 млн. грн. в результате того, что областные государственные администрации не компенсируют расходы на перевозку пассажиров-льготников.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ОЖД.

Как уточнили в пресс-службе, «соответствующие госструктуры компенсировали только 47% расходов за перевозку льготных категорий". При этом отметили, что это на 990 тыс. грн. больше, чем за аналогичный период 2009 года.

По взаимозачету за использованную электроэнергию с начала 2010 года получено 5,6 млн. грн., что составляет 59,6% от общей суммы компенсации.

В пресс-службе напомнили, что предприятия «Укрзализныци» предоставляют льготный проезд 26 категориям граждан, эти услуги должны компенсироваться за счет государственного или местного бюджетов. Однако ситуация с финансированием остается сложной, причем законодательство не предусматривает права железной дороги приостановить перевозку пассажиров-льготников.