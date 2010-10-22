Пожарный поезд «Укрзализныци» ликвидировал пожар на элеваторе в Тернопольской области, сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, 20 октября на элеваторе комбината хлебопродуктов предприятия «Агропродсервис» ст. Козова возник пожар. От Тернопольской облгосадминистрации поступило требование о предоставлении помощи.

В 22 часа 16 минут пожарный поезд станции Тернополь отправился с места дислокации на станцию Козова для помощи подразделениям МЧС. Железнодорожные пожарные ликвидировали пожар в 7:05 21 октября. Для тушения было израсходовано 74 тонны воды.

В результате спасены материальные ценности на сумму 100 тыс. грн. Предварительная причина пожара - самовозгорание.