Услугами «Укрзализныци» за 9 месяцев воспользовались 379 млн. пассажиров

С января по сентябрь 2010 года услугами «Укрзализныци» воспользовались 379 млн. пассажиров, что на 0,2% меньше, чем за аналогичный период 2009 г.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, в частности, в дальнем сообщении перевезено 99,9 млн. пасс., в пригородном - 279,2 млн.

Напомним, за 9 месяцев 2009 г. «Укрзализныцей» было перевезено 379,8 млн. пасс., в том числе 95,6 млн. перевезено в дальнем сообщении и 284,2 - в пригородном.