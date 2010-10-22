Услугами «Укрзализныци» за 9 месяцев воспользовались 379 млн. пассажиров
11:09, 22 октября 2010Транспорт/Связь
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С января по сентябрь 2010 года услугами «Укрзализныци» воспользовались 379 млн. пассажиров, что на 0,2% меньше, чем за аналогичный период 2009 г.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».
Согласно сообщению, в частности, в дальнем сообщении перевезено 99,9 млн. пасс., в пригородном - 279,2 млн.
Напомним, за 9 месяцев 2009 г. «Укрзализныцей» было перевезено 379,8 млн. пасс., в том числе 95,6 млн. перевезено в дальнем сообщении и 284,2 - в пригородном.
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