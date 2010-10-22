Президент открыл международный терминал аэропорта в Кировограде

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня утром открыл международный терминал аэропорта «Кировоград».

Как передает корреспондент УНИАН, Президента в аэропорту встречали председатель Кировоградской облгосадминистрации Сергей ЛАРИН, председатель облсовета Николай СУХОМЛИН, а также руководители структурных подразделений ОГА и руководство международной авиакомпании «Урга».

По словам С.ЛАРИНА, терминал сегодня полностью готов принимать пассажиров. «Сейчас продолжается процесс достройки второй взлетно-посадочной полосы, длина которой составит 2100 метров и которая сможет принимать самолеты класса Ан-70, Ан-148, Ан-158 и класса «Боинг», - сказал он.

Губернатор отметил важность сегодняшнего события, поскольку аэропорт в Кировограде не работал с 1993 года.

Он сообщил, что в планах областной государственной администрации приобрести в лизинг два пассажирских самолета для работы аэропорта.

Как сообщила УНИАН заместитель генерального директора компании «Урга» Галина КУЗЬМЕНКО, компания инвестировала в реконструкцию аэропорта и строительство международного терминала 7,8 млн. грн.

По словам Г.КУЗЬМЕНКО, в ближайшем будущем планируется открытие рейсов Кировоград-Киев, Кировоград-Львов, а также в летний сезон – в направлении Крыма.